Абакан, , 10:08 — REGNUM В Туимском психоневрологическом интернате в Хакасии произошёл несчастный случай — погиб один воспитанник. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты республики.

Сотрудники ведомства начали служебную проверку по этому факту.

Предварительно установлено, что накануне двое недееспособных граждан, проживающих в интернате, попытались самовольно покинуть учреждения. Однако в результате несчастного случая один из них погиб, второй получил травмы.

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