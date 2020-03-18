Самара, , 10:35 — REGNUM Использовать дистанционные сервисы при общении со службами абонентов, а также как можно меньше посещать офисы газовых служб призывают жителей Самарской области газовики. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Самара».

По сообщению пресс-службы ведомства, данная мера направлена на профилактику распространения коронавирусной инфекции.

По словам работников газовых предприятий, подавляющее количество вопросов, касающихся потребления газа можно решить удаленно и без непосредственного посещения офисов. Именно поэтому абонентам рекомендуется использовать дистанционный метод общения со специалистами.

По словам генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Самара» и АО «Газпром газораспределение Самара» Виталия Коротких, всю необходимую информацию абоненты могут получить через специальные электронные сервисы, на сайтах организаций и по телефонам.

Отмечается, что газовые службы работают по графику и соблюдают меры предосторожности для недопущения распространения коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Из-за дефицита масок жители Улан-Удэ начали шить их сами