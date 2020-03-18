Москва, , 09:42 — REGNUM В Москве правоохранители задержали шестерых человек, которые подозреваются в нападении на автосалон. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Нападение произошло вечером 10 февраля, в результате стрельбы повреждения получили пять автомобилей, находящихся во владении автосалона на Рязанском проспекте.

Спустя несколько дней они были замечены в поджоге еще двух автомобилей на стоянке у дилерского центра, а еще спустя неделю — в повреждении еще восьми автомобилей у того же автосалона. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее сообщалось, что происшествие случилось вечером 10 февраля на Рязанском проспекте. Неизвестный подъехал на автомобиле ВАЗ-2115 к автосалону «Инком-Авто» и открыл стрельбу.

На месте происшествия найдены 16 гильз калибра 7,62 мм. Пострадавших нет. Машину позднее нашли брошенной на одной из соседних улиц.

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