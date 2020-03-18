Донецк, , 09:38 — REGNUM В результате детонации неразорвавшегося боеприпаса ранения получил мирный житель ДНР, сообщили 17 марта в пресс-службе Народной милиции ДНР.

«Сегодня мужчина 1964 года рождения на своём земельном участке во время уборки в результате детонации неразорвавшегося боеприпаса получил осколочные ранения», — сказано в сообщении.

В Народной милиции предполагают, что взорваться могла мина калибра 120 мм, выпущенная боевиками ВСУ со стороны населённого пункта Пески.

Напомним, ранее в результате обстрела украинскими силовиками посёлка Старомихайловка на западной окраине Донецка повреждения получил один жилой дом.

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