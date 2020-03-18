Донецк, 18 марта 2020, 09:38 — REGNUM В результате детонации неразорвавшегося боеприпаса ранения получил мирный житель ДНР, сообщили 17 марта в пресс-службе Народной милиции ДНР.
В Народной милиции предполагают, что взорваться могла мина калибра 120 мм, выпущенная боевиками ВСУ со стороны населённого пункта Пески.
Напомним, ранее в результате обстрела украинскими силовиками посёлка Старомихайловка на западной окраине Донецка повреждения получил один жилой дом.
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