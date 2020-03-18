Улан-Удэ, , 09:18 — REGNUM В Бурятии двоих молодых людей и девушку обвиняют в похищении у 80-летней улан-удэнки 400 тыс. рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, пенсионерка обратилась в полицию 12 марта.

По её словам, молодые люди рассказали, что их товарищу срочно требуются деньги на операцию и выманили у неё все сбережения. Пообещав, что на счёт женщины вскоре поступит денежный перевод, они скрылись.

На поиск злоумышленников по имеющимся приметам были ориентированы полицейские республики и соседних регионов. В результате подозреваемых задержали в Слюдянском районе Иркутской области и доставили в Улан-Удэ. Ими оказались трое жителей города Сызрань Самарской области — двое молодых людей 26 и 27 лет и 22-летняя девушка. В машине задержанных были спрятаны более 1,2 млн рублей.

Пенсионерке были возвращены деньги, а подозреваемых проверяют на причастность к другим подобным преступлениям. Двое в настоящее время заключены под стражу, а девушку отпустили под подписку о невыезде.

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