Казань, , 09:19 — REGNUM Бывший главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора Татарии была задержана оперативниками после получения взятки в размере 120 тыс. рублей, сообщает СУ СК РФ по РТ.

Установлено, что осенью 2019 года обвиняемой поступила жалоба от жителя Казани на шум от вентиляционного оборудования располагавшегося рядом бара. Экспертиза установила, что уровень шума в квартире не соответствует предъявленным требованиям. Обвиняемая информировала руководителя заведения и потребовала 150 тыс. рублей за не привлечение к административной ответственности и покровительство. В дальнейшем она уменьшила размер взятки до 120 тыс. рублей. Предприниматель обратился в УФСБ Татарии. После получения взятки женщина была задержана, вину она не признала.

В отношении экс-сотрудницы Роспотребнадзора судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, уголовное дело направлено в суд. Она обвиняется в совершении преступления предусмотренного п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший замруководителя Кавказского управления Ростехнадзора Дмитрий Заварзин вымогал взятку в размере 1 млн рублей у представителей коммерческой организации, которая реализует проект по строительству Старомарьевской солнечной электростанции. Деньги чиновник требовал за согласование допуска объекта в эксплуатацию.

Читайте также: На Ставрополье за взятку осудили бывшего замглавы окружного Ростехнадзора