Усть-Коксинский район, Алтай, , 08:57 — REGNUM На Алтае перед судом предстанет 30-летняя жительница Усть-Коксинского района, обвиняемой в попытке поджога дома односельчанки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

В декабре 2019 года женщина вместе с сожителем гостили и распивали спиртные напитки у бывшей супруги последнего. В ходе застолья женщины поссорились между собой из-за ревности. После этого пара ушла из дома, однако обвиняемая позже вернулась обратно, чтобы отомстить обидчице.

«Она облила бензином хозяйственные перчатки, положила их в пакет и пошла к соседскому двору. Подойдя к дому, хозяйка которого спала, обвиняемая положила возле стены веранды перчатки, смоченные легковоспламеняющимся веществом, и подожгла их», — отметили в ведомстве.

Однако довести свой план до конца ей не удалось. Проходящие мимо местные жители заметили и потушили пламя, после чего вызвали полицию.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено. Обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась.

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