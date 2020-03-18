* запрещённая в России организация

Ниамей, , 08:50 — REGNUM В Нигере было уничтожено не менее 50 террористов, принадлежащих к организации «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение министерства обороны Нигера.

В заявлении военного ведомства сообщается, что боевики-исламисты совершили нападение на армейский аванпост в юго-восточной деревне Туммур с использованием 20 транспортных средств, однако их атака была отражена. В ходе контратаки один солдат вооруженных сил Нигера был ранен.

Войска преследовали отступавших боевиков «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к берегам озера Чад, захватив в плен несколько человек вместе с транспортными средствами и оружием, а также ликвидировав по меньшей мере 50 из них.

По сообщениям репортеров, последние пять лет регион озера Чад неоднократно подвергался нападениям со стороны боевиков «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Боко Харам"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.