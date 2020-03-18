Волгодонск, Ростовская область, , 08:42 — REGNUM В Ростовской области произошло ДТП, жертвами которого стали два человека, в том числе 16-летняя пассажирка. Ещё один пассажир получил травмы. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Авария произошла в ночь на 18 марта на проспекте Курчатова в Волгодонске. По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ 2113, не справившись с управлением, наехал на бордюрный камень и вырезался в дерево.

В результате ДТП 19-летний водитель и пассажирка 2003 года рождения погибли на месте. С травмами был госпитализирован ещё один 19-летний пассажир. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.