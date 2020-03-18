Якутск, , 08:59 — REGNUM Власти Якутска окажут помощь пострадавшим в результате взрыва бытового газа в жилом доме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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В пожаре сильно пострадали три квартиры в четвёртом подъезде, который полностью залит водой.

«Пяти жильцам их сгоревших квартир будет предоставлено жильё в маневренном фонде. Сотрудники УК принимают меры по просушке подъезда, площадок, квартир, утеплению выбитых окон, стёкол. Электроснабжение в подъезде будет восстановлено в течении дня. Отмечается, что в этом доме в 2020 году должны были провести диагностику внутридомового газового оборудования», — пояснили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 18 марта в одной из квартир четырёхэтажного каменного дома в Якутске произошёл пожар из-за взрыва бытового газа. Мужчина и подросток — в реанимации, состояние ещё троих пострадавших у врачей не вызывает опасений.