Сана, , 08:43 — REGNUM Вооруженные силы Йемена подтвердили убийство по меньшей мере 80 повстанцев-хуситов. Об этом 18 марта сообщается в заявлении пресс-службы оборонного ведомства страны.

По данным ведомства, 60 повстанцев были убиты в провинции Аль-Байда, остальные 20 — во время авиаударов в провинции Мариб. Десятки человек пострадали.

Напомним, внутренний конфликт в Йемене начался в 2014 году, когда повстанцы-хуситы свергли лояльное Саудовской Аравии правительство.

В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Эр-Риядом, что привело к резкой эскалации насилия, к гибели тысяч мирных граждан и серьезному гуманитарному кризису в стране.

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