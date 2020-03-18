Уфа, , 08:41 — REGNUM Один человек пострадал во время ДТП с «Газелью» на трассе в Башкирии. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, на 264 км автодороги Уфа — Оренбург столкнулись попутные автомобили «Инфинити fx», которым управлял 34-летнего местный житель и грузик «Газель», под управлением 65-летнего местного жителя.

Сообщается, что во время аварии получил травмы водитель автомашины «Газель».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

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