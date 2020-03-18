Луганск, , 08:27 — REGNUM За минувшие сутки зафиксирован один обстрел территории ЛНР со стороны украинских силовиков, сообщили 18 марта в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

С позиций ВСУ в районе населённого пункта Новотошковское в направлении посёлка Донецкий было выпущено десять мин калибра 82 мм.

В результате повреждения получили четыре дома на улице Горького — повреждены остекление, хозяйственные постройки и кровля.

О жертвах не сообщается.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее два боевика 93-й бригады ВСУ пострадали, пытаясь прикрепить взрывное устройство к беспилотному летательному аппарату.

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