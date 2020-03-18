Петропавловск-Камчатский, , 08:24 — REGNUM Гражданин Швейцарии госпитализирован на Камчатке с подозрением на коронавирусную инфекцию. Учёный — лингвист приехал на полуостров, чтобы читать лекции в университете.

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Как выяснило ИА Кам 24, 62-летний лингвист из Швейцарии прибыл на Камчатку 9 марта 2020 года. Он читал лекции в университете им. Витуса Беринга. 14 марта человек внезапно почувствовал себя плохо, у него поднялась высокая температура, появился насморк и боль в горле.

В среду, 18 марта, иностранец госпитализирован в региональный Центр СПИД, в клинике которого он будет находиться под наблюдением специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в связи с пандемией коронавируса в мире, отменены массовые мероприятия в закрытых помещениях, создан необходимый запас продуктов, введён контроль в аэропортах и портах региона.