Ульяновск, , 08:03 — REGNUM В Заволжском районе Ульяновска вынесен приговор врачу-акушеру, по вине которого едва не скончалась беременная пациентка. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

По данным правоохранителей, 21 июня 2018 года пострадавшая обратилась в лечебно-профилактическое отделение поликлиники местной фирмы, желая сделать аборт.

«Однако врач-акушер-гинеколог не провела её обследование надлежащим образом. Не обеспечив соблюдение методики проведения операции, она нарушила технику выполнения процедуры», — говорят в прокуратуре, отметив, что женщину удалось спасти только «благодаря экстренному повторному оперативному вмешательству, проведенному специалистами государственного учреждения здравоохранения».

Врача признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Ей назначено полтора года ограничения свободы с запретом полтора года заниматься врачебной деятельностью.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году федеральный резонанс получило происшествие в одной из больниц Ульяновска: 28-летней пациентке после плановой операции был ошибочно введен формалин, что повлекло резкое ухудшение состояния здоровья и госпитализацию в реанимационное отделение. В минздраве области уточняли, что «токсическое вещество в брюшную полость пациентки было введено вместо физраствора». Пациентка была транспортирована в Москву. Несмотря на помощь, девушка скончалась.