Париж, , 08:02 — REGNUM Со времени начала эпидемии коронавирус стал причиной смерти 175 человек во Франции, 7% из которых были моложе 65 лет. Об этом, как сообщает Le Figaro, заявил руководитель главного управления здравоохранения Франции Жером Саломон.

«Мы все являемся потенциальными переносчиками», — напомнил Жером Саломон во время пресс-конференции, настаивая на необходимости избегать любых контактов.

По его словам, 602 пациента смогли поправиться и покинуть больницу в прошедшие выходные дни.

На территории Франции в настоящее время общее число заразившихся коронавирусом достигло 7730 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что коронавирус погрузит страну в рецессию в 2020 году.

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