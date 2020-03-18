Багдад, , 08:09 — REGNUM В результате минометного обстрела в спорном районе Ирака Туз-Хурмату пострадали по меньшей мере четверо детей. Об этом 18 марта сообщает BasNews.

По данным журналистов, неизвестные нанесли удары по футбольной площадке, где находились дети. Все пострадавшие были экстренно госпитализированы, двое из них находятся в критическом состоянии.

Ответственность за преступление пока не взяла ни одна преступная группировка, однако известно, что в данном районе активно действуют боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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