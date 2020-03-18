Кемерово, , 07:55 — REGNUM В кемеровских Мысках на 63-летнего мужчину с крыши дома рухнула снежная наледь. С различными травмами он был госпитализирован в больницу. СКР начал доследственную проверку, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Инцидент произошёл накануне, 17 марта. Утром с крыши многоэтажного жилого дома сошёл снег, был травмирован прохожий. Очевидцы вызвали скорую.

«Следователи устанавливают управляющую компанию, обслуживающую данный дом. Будет изучена документация, касающаяся мероприятий, связанных с очисткой крыши от снега и наледи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в следственном управлении СКР по Кемеровской области.