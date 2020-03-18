Матвеевский район, , 07:26 — REGNUM В Матвеевском районе Оренбургской области школьник выстрелил в товарища из пневматического ружья. По факту проводится проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по региону.

По данным ведомства, несчастный случай произошел во время игры подростков. Пострадавшему ребенку пуля попала рядом с глазным яблоком. Мальчик госпитализирован.

«В ходе проверки сотрудникам полиции предстоит дать правовую оценку действиям родителей детей», — сказали в УМВД по Оренбургской области.