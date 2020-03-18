Екатеринбург, , 07:13 — REGNUM В Екатеринбурге свою работу приостанавливают оперный театр и цирк. В оперном театре при введении карантина ссылаются на распоряжение Минкульта РФ, а в цирке сообщили, что закроются до конца марта.

«Документ пришел уже поздно, после того как все из театра уже ушли. По Москве это еще было нормально, рабочий день, а у нас уже все закончилось. Видимо, мы подчинимся и вынуждены будем театр закрыть», — сообщила информационному порталу E1 пресс-секретарь оперного театра Екатерина Ружьева.

В свою очередь в цирке приостановили с 17 марта продажу билетов. Те кто купил их на ближайшие дни — смогут вернуть их в кассы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за ситуации с новым коронавирусом в Екатеринбурге на карантин закрыли школы и ряд вузов.

Отметим, что в городе зарегистрирован первый случай заболевания. Наличие коронавирусной инфекции выявлено у женщины, которая вернулась из тура по Средиземноморью.