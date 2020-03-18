Екатеринбург, 18 марта 2020, 07:13 — REGNUM В Екатеринбурге свою работу приостанавливают оперный театр и цирк. В оперном театре при введении карантина ссылаются на распоряжение Минкульта РФ, а в цирке сообщили, что закроются до конца марта.
В свою очередь в цирке приостановили с 17 марта продажу билетов. Те кто купил их на ближайшие дни — смогут вернуть их в кассы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за ситуации с новым коронавирусом в Екатеринбурге на карантин закрыли школы и ряд вузов.
Отметим, что в городе зарегистрирован первый случай заболевания. Наличие коронавирусной инфекции выявлено у женщины, которая вернулась из тура по Средиземноморью.