Порт-Вила, , 07:05 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,1 было зафиксировано к северо-северо-западу от Вануату, сообщает Геологическая служба США.

Сообщается, что эпицентр подземных толчков располагался в 101 километре от города Сола. Очаг сейсмособытия находился на глубине 170,72 километров. Информации о возможных разрушениях или жертвах не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта землетрясение магнитудой 3,2 произошло в городе Пурвакарта в Индонезии. Эпицентр подземных толчков находился в 22 километрах к юго-западу от города на глубине 4 километра.

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