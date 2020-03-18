Благовещенск, , 06:29 — REGNUM В Приамурье доведено до приговора суда уголовное дело о взятке, фигурантами которого выступили следователь полиции и адвокат, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК России по Приамурью.

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Следствием установлено, что 9 февраля 2019 года адвокат передала 100 тысяч рублей следователю следственного отдела МО МВД России «Белогорский», в качестве вознаграждения за закрытие расследуемого ей уголовного дела о наезде на пешехода. Сразу после передачи взятки обе были задержаны сотрудниками УФСБ.

«Приговором Белогорского городского суда следователю назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 500 тысяч рублей. Адвокату назначено наказание в виде 2 лет и 3 месяцев лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 200 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Каменске-Уральском вынесен приговор 4 полицейским по делу о применении насилия и превышении полномочий.