Благовещенск, , 06:12 — REGNUM В Благовещенске пассажир Lexus GX470 угрожал оружием сотрудникам ДПС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Приамурья.

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Установлено, что 17 марта в 04:45 утра экипаж ДПС остановил автомобиль Lexus GX470, за рулём которого находилась 20-летняя девушка, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения и не имеющая при себе водительского удостоверения.

Во время составления протокола к служебной машине подошёл пассажир Lexus, который достал предмет, похожий на пистолет, передёрнул затвор и направил его на полицейских, в это время девушка начала оскорблять сотрудников ДПС нецензурной бранью. Их обоих доставили в отдел полиции для разбирательства.

«Материалы по факту оскорбления и применения насилия в отношении сотрудников полиции направлены в следственные органы», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области мужчина, решивший напасть на полицейского, поплатился за свой поступок жизнью.