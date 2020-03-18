Кемерово, , 05:08 — REGNUM В Кемеровской области в 2019 году произошло 56 лесных пожаров (за 2018 год — четыре). По словам первого заместителя губернатора региона Вячеслава Телегина, резкое увеличение связано с устойчивой теплой сухой погодой, отсутствием осадков, но основная причина — человеческий фактор.

Очаги возгорания чаще всего фиксировались вдоль автодорог и в местах отдыха людей у воды.

В департаменте лесного комплекса Кузбасса заявили, что уже утвердили планы тушения лесных пожаров на территории 19 лесничеств.

По данным заместителя губернатора по агропромышленному комплексу Алексея Харитонова, в 2020 году будут построены 20 км лесных дорог противопожарного назначения, обустроено почти 1,7 тыс. км противопожарных минерализованных полос.

Кроме того, будут благоустроены 40 лесных зон для отдыха, установленв 757 аншлагов на противопожарную тематику.

Планируется через госконтракты арендовать два самолёта и привлечь парашютно-пожарную и десантно-пожарную службу Агентства по защите населения и территории области.

Объём финансирования охраны от пожаров и их тушение в лесах в текущем году составит 127,1 млн рублей, в том числе 116,1 млн рублей федеральных средств.