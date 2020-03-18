Якутск, , 05:08 — REGNUM В Якутии в транспортную полицию аэропорта 17 марта в 23:20 по местному времени поступил анонимный звонок о том, что в самолёта S7 Airlines, который летел из Владивостока в Якутск, заложено взрывное устройство, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе АО «Аэропорт Якутск».

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Борт произвёл посадку в аэропорту в 23:25 в штатном режиме. Спецслужбы эвакуировали шесть членов экипажа и 101 пассажира, в их числе двое детей.

«Кинологи и взрывотехники Росгвардии обследовали самолёт, который находился в изолированной зоне — информация о заложенном взрывном устройстве не подтвердилась», — пояснили в в пресс-службе аэропорта.

На данный момент аэропорт «Якутск» работает в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта неизвестный сообщил о «минировании» трёх самолётов, вылетевших из Москвы в Пермь, Тюмень и Уфу.