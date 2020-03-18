Якутск, , 05:04 — REGNUM В Якутске возбуждено уголовное дело в отношении руководителя управления молодёжи и семейной политики Константина Соколова, которого подозревают в мошенничестве в крупном размере, с использованием служебного положения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре республики.

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В ходе следствия установлено, что на основании муниципального контракта, Соколов, будучи заказчиком, принял у исполнителя фактически невыполненные работы по организации и проведению школы-тренинга по развитию добровольчества. Акты он подписал на 398 тыс. рублей и составил приказы об их оплате.

Позже исполнитель передал деньги заказчику. Из-за оплаты фиктивных актов сдачи-приёмки оказанных услуг, подозреваемый причинил ущерб бюджету Якутска в 398 тыс. рублей.

Проводится расследование уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, силовики пришли с обыском в администрацию Ванинского муниципального района в Хабаровском крае.