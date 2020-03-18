Якутск, , 04:33 — REGNUM В Якутске утром 18 марта в результате взрыва бытового газа случился пожар в многоквартирном жилом доме, есть пострадавшие, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС республики.

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Оперативно прибывшие на вызов пожарные приступили к тушению открытого огня в квартире на 3 этаже. 18 жителей 4-го подъезда эвакуировали, в том числе 6 детей.

Скорая увезла в больницу троих пострадавших — взрослых и одного ребёнка. Погибших нет. Кроме того, к медикам самостоятельно обратились два человека с жалобами на отравление угарным газом.

Пожар ликвидирован, пострадало минимум три квартиры. На месте пожара работают следственно-оперативные группы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Самаре из-за взрыва газа в доме 3 марта пострадало миниму восемь человек.