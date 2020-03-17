Сыктывкар, , 23:28 — REGNUM Вертолёт Ми-8 с горючим обстреляли неизвестные в Коми. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

Вертолёт Ми-8 с четырьмя членами экипажа на борту следовал из Емвы в Республике Коми в Шиес в Архангельской области с грузом горюче-смазочных материалов. Неизвестные произвели по воздушному судну не менее шести выстрелов картечью.

Экипажу удалось благополучно посадить вертолёт. В результате ЧП никто не пострадал.

В настоящее время на место происшествия выехала следственно-оперативная бригада. Выясняются обстоятельства и причины произошедшего, устанавливаются личности стрелявших.

Ранее ИА REGNUM сообщало о проверке следователями обстоятельств и причин экстренной посадки вертолёта Ми-8 в аэропорту Черемшанка Красноярского края.

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