Москва, , 22:46 — REGNUM Водитель, сбивший в понедельник вдову известного театрального режиссера, худрука Театра на Таганке Юрия Любимова, задержан, сообщили представители МВД журналистам ТАСС.

Водителем «Шкоды», совершившим наезд на 74-летнюю Каталин Любимову, оказался молодой человек 1997 года рождения, после происшествия он скрылся, но был быстро вычислен и после задержания признал свою вину. Вдову режиссера доставили в больницу с вывихом колена и сломанной рукой.

Напомним, Каталин Любимова родилась в Венгрии, училась в СССР на филфаке МГУ, затем работала в обществе советско-венгерской дружбы, где и познакомилась с Юрием Любимовым, когда он был на гастролях в Будапеште. После смерти Любимова в 2014 году Каталин основала Фонд развития театрального искусства его имени.