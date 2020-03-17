Москва, , 21:59 — REGNUM Несовершеннолетний пострадал под колёсами автомобиля в московском районе Очаково-Матвеевское вечером 17 марта. Об этом сообщается в микроблоге столичного управления ГИБДД в Twitter.

По информации ведомства, инцидент произошёл в районе дома №8 по улице Матвеевская.

«Водитель, управляя автомобилем BMW, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора», — говорится в сообщении.

Подробностей о состоянии пострадавшего в ГИБДД не приводят. Сообщается, что в настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.