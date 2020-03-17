Белград, , 21:50 — REGNUM Министр евроинтеграции Сербии Ядранка Йоксимович 17 марта направила официальное письмо комиссару ЕС по вопросам соседства и расширения Оливеру Варгели с просьбой выделить неиспользованные средства из фондов помощи странам-кандидатам на меры по профилактике и устранению последствий эпидемии коронавируса в Республике Сербия.

«Эти средства, которые были бы выделены по договоренности с Европейской комиссией, будут направлены на поддержку государственных органов, задействованных в борьбе против распространения эпидемии, и устранение ее последствий для населения Сербии», — процитировал обращение Йоксимович телеканал РТС.

Министр подчеркнула, что европейские страны и страны-кандидаты на вступление в ЕС только вместе, проявляя подлинную европейскую солидарность, смогут ответить на этот глобальный вызов.

Напомним, что в Сербии на сегодняшний день коронавирусом заражены 72 человека. Ранее президент страны Александр Вучич объявил чрезвычайное положение.