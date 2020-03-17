Орел, , 21:49 — REGNUM Уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями возбуждено следственными органами по факту предоставления детям-сиротам некачественного жилья, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СКР 17 марта. Дело возбуждено по материалам доследственной и прокурорской проверок.

По предварительным данным, чиновники администрации Троснянского района Орловской области в декабре 2017 — марте 2018 года заключили муниципальные контракты на приобретение жилья, имеющего ненадлежащее качество. Как считают следователи, сделано это было из личной заинтересованности. В последующем жильё было предоставлено детям-сиротам.

«В результате незаконных действий должностных лиц администрации Троснянского района были нарушены права и законные интересы социально незащищенной категории граждан, а также допущено нецелесообразное расходование бюджетных средств», — уточнили в СК.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о том, что детей-сирот в Троснянском районе власти поселили фактически в барак, сообщило в соцсетях общественное движение «Граждане Орла». На фото, размещённых общественниками, — длинное одноэтажное здание, отделанное сайдингом, с отдельными входами.

«Это просто ужас! Сам дом построили быстро — за 2 месяца. Но построили тяп-ляп. В доме всё отходит, фундамент слабый… В конце концов, дайте детям-сиротам нормальные квартиры! Господи! Мы хотим жить в нормальных условиях, а не в этих квартирах: тут всё отваливается, и сам дом скоро завалится. Где мы тогда будем жить? Просим огласки СМИ и помощи от чиновников и надзорных органов!» — сообщалось на странице движения в социальных сетях.

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