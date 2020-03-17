Ташкент, , 21:00 — REGNUM Возможность выявления коронавируса COVID-19 имеется во всех регионах Узбекистана, каждая лаборатория оснащена аппаратами и реактивами, позволяющими правильно поставить диагноз, сообщает «Газета. уз» со ссылкой на главного санитарного врача страны Бахром Алматова.

«Узбекистан ранее закупил 3000 тест-систем из России, 1500 — от Всемирной организации здравоохранения и 1500 — от Китая, они используются ежедневно», — сказал Алматов.

Он также сообщил, что из России должны поступить 6000 тест-систем, «кроме того, поступит 1500 тестов от Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США».

«Медучреждения оснащены достаточным количеством лекарств, специалисты прошли обучение», — заявил главный санитарный врач.

На настоящий момент в Узбекистане диагностировано 11 случаев заражения COVID-19.