Ульяновск, , 20:55 — REGNUM В Димитровграде Ульяновской области раскрыто убийство мужчины, совершённое 15 марта. В преступлении обвиняют знакомого жертвы, сообщает следственное управление СКР по региону.

Следствие полагает, что вечером 15 марта 2020 года в одной из квартир по улице 50 лет Октября в Димитровграде 32-летний мужчина дважды ударил ножом своего 35-летнего знакомого. Полученные ранения оказались смертельными: пострадавший скончался на месте происшествия. Подозреваемый задержан.

«В ходе допросов предварительно установлено, что конфликт между мужчинами произошел в ходе распития спиртного из-за того, потерпевший негативно отзывался о супруге обвиняемого», — говорят правоохранители.

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в Ульяновской области ушло в суд уголовное дело по факту двойного убийства, совершённого на глазах четырёхлетнего ребёнка. Перед судом предстанет 21-летний парень, который уже имеет судимость. На допросе он пояснил, что потерпевший задолжал ему 57 тыс. рублей и долгое время не возвращал долг, поэтому он решил убить должника.

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