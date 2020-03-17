Санта-Фе, США, , 19:50 — REGNUM Женщина угнала автомобиль и представилась задержавшим её полицейским певицей Бейонсе в американском штате Нью-Мексико. Об этом 17 марта сообщает издание Fox News.

48-летняя Сурена Генри была задержана сотрудником полиции, заметившим автомобиль, объявленный в розыск. За рулём автомобиля находилась женщина, которая проигнорировала требование полицейских об остановке. Когда нарушительницу удалось задержать, она сообщила полицейским, что её зовут Бейонсе и это её настоящее имя.

По словам задержанной, она увидела автомобиль с ключами в замке зажигания и решила прокатиться на нём, а требование полицейского об остановке она не стала исполнять потому, что увидела знак «Авария»

Для установления личности нарушительницы сотрудникам правоохранительных органов пришлось взять у неё отпечатки пальцев и пробить их по базе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновении в американском штате Массачусетс двух угнанных подростками автомобилей Lamborghini Urus, каждый стоимостью более 200 тыс. долларов США.

Читайте ранее в этом сюжете: В США столкнулись два угнанных подростками автомобиля Lamborghini Urus