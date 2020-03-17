Москва, 17 марта 2020, 19:16 — REGNUM В одном из районов Москвы мужчина нанёс удар ножом сотруднику Росгвардии, сообщает 17 марта газета «Известия» со ссылкой на источник в столичном управлении МВД.
Нападение произошло, когда правоохранители прибыли по вызову к одному из жилых домов.
Во время задержания буянившего местного жителя, правонарушитель повёл себя агрессивно и ударил сотрудника ножом в бронежилет.
Последствия инцидента уточняются.
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