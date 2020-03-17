Красноселькупский район, Ямало-Ненецкий АО, , 19:03 — REGNUM На Ямале за смертельный наезд на пешехода к лишению свободы приговорён водитель. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

В суде установлено, что 34-летний житель Красноселькупа, лишённый прав на вождение автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, будучи за рулём Toyota Land Cruser 120, превысив в два раза допустимую скорость движения, совершил наезд на 51-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.

Водитель признан судом виновным в совершении преступления по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека») и по ст. 264.1 УК РФ («Управление автомобилем лицом, находившимся в состоянии алкогольного опьянения»). Ему назначено наказание 5,5 лет лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права управления транспортными средствами на 2,5 года.