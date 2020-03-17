Краснодар, , 18:58 — REGNUM Обвинение в убийстве трёхмесячной дочери предъявили следователи 34-летней жительнице Геленджика Краснодарского края, сообщили ИА REGNUM 17 марта в пресс-службе СКР.

По версии следствия, днём 13 марта женщина, находясь вместе с трёхмесячной дочерью в своём доме в Геленджике, задушила девочку полимерным пакетом. По её словам, ребёнок громко плакал. После этого она сообщила матери своего мужа, что ребёнок умер, но не сказала, что причастна к смерти малышки.

В настоящее время женщина арестована. Следователи устанавливают все обстоятельства, причины и мотивы убийства.

«В ходе расследования будут тщательным образом изучены условия жизни и воспитания ребенка в данной семье. С учетом характера и обстоятельств совершенного преступления в отношении обвиняемой будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза», — уточнили в СК.