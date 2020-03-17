Ростов-на-Дону, , 19:01 — REGNUM В Ростовской области произошла трагедия, причиной которой стала утеря оружия полицейского. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 17 марта.

Бывший сотрудник полиции, владевший травматическим пистолетом «Гроза», потерял оружие. Об утере он в правоохранительные органы не сообщил. В феврале 2020 года от огнестрельного ранения из потерянного пистолета погиб 18-летний юноша.

Участковый уполномоченный отдела МВД России по Зерноградскому району был уволен из органов внутренних дел. Он подозревается в небрежном хранении огнестрельного оружия (ч.1 ст. 224 УК РФ). Следователи восстанавливают картину произошедшего.