Великий Новгород, , 18:02 — REGNUM В Великом Новгороде сотрудники полиции начали проверку по факту избиения девочки-подростка сверстницей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, видеозапись избиения была опубликована в интернете сегодня, 17 марта.

«Личности участниц конфликта сотрудниками полиции установлены. По результатам проведённой проверки будет вынесено процессуальное решение», — отметили в УМВД.

Проверку по этому факту организовало и следственное управление Следственного комитета России.

По данным новгородских СМИ, инцидент произошёл на улице Щусева. За дракой девочек наблюдали ещё несколько несовершеннолетних, которые и снимали произошедшее на видео.