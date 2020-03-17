Ярославль, 17 марта 2020, 17:42 — REGNUM Первый случай заболевания коронавирусом обнаружен у жительницы Ярославля 1979 года рождения. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
В Ярославле прошло заседание оперативной группы, власти планируют определить дополнительные меры реагирования на ситуацию с коронавирусом. Губернатор косвенно ответил и недовольным в сокрытии информации:
О первом случае заболевания в регионе ярославцы узнали из Москвы. Информацию озвучила зампред правительства России Татьяна Голикова.
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