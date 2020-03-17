Ярославль, , 17:42 — REGNUM Первый случай заболевания коронавирусом обнаружен у жительницы Ярославля 1979 года рождения. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Заседание по коронавирусу в ярославском правительстве Yarregion.ru

«Женщина вернулась из поездки в Доминиканскую республику. Возращалась домой через Цюрих и Москву. Она и муж находятся на стационарном лечении, помещены в специальный бокс в областной инфекционной больнице, состояние здоровье у пациентки — средней тяжести. Оказывается необходимая медицинская помощь. Установлено наблюдение за теми, с кем она контактировала», — сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

В Ярославле прошло заседание оперативной группы, власти планируют определить дополнительные меры реагирования на ситуацию с коронавирусом. Губернатор косвенно ответил и недовольным в сокрытии информации:

«Не так страшен вирус, как ажиотаж. Мы контролируем ситуацию», — написал Дмитрий Миронов.

О первом случае заболевания в регионе ярославцы узнали из Москвы. Информацию озвучила зампред правительства России Татьяна Голикова.

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