Ульяновск, , 17:05 — REGNUM В Ульяновской области появились мошенники, которые оказывают услуги по дезинсекции помещений «некачественно и неэффективно», при этом оставляя контакты для жалоб областной дезинфекционной станции. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

В ведомстве отмечают, что в области зарегистрированы факты проведения работ по дезинсекции помещений от вредных насекомых «непрофессиональными организациями, которые проводят работы некачественно и неэффективно, неизвестными препаратами без достижения результата работ».

«Мошенники оплату принимают наличными денежными средствами, не заключив договора об оказании услуг, при этом оставляя номера телефонов областной дезинфекционной стации для дальнейших обращений», — говорят в минздраве, подчёркивая, что это является нарушением закона.

В министерстве отмечают, что при заключении договора на оказание услуг потребитель вправе запросить лицензию на оказание соответствующих услуг. И напоминают, что в региональной дезинфекционной станции работы оплачиваются в безналичной форме.

Отметим, что в Ульяновской области полиция регулярно регистрирует различные факты мошенничества. Так, 16 марта жертвой аферистов стала 92-летняя жительница Ульяновска, которая осталась без 42 тыс. рублей. В ходе разбирательств установлено, что к пенсионерке в квартиру пришла женщина под видом сотрудницы соцзащиты и сообщила о положенной ей компенсации в размере 3 тыс. рублей. Однако посетительница пояснила, что у нее имеются лишь купюры номиналом 5 тысяч рублей. Потерпевшая принесла ей все свои сбережения, чтобы отдать сдачу. Злоумышленница отвлекла пожилую женщину и похитила у нее деньги.