Ярославль, , 16:42 — REGNUM В Ярославле с подозрением на коронавирус госпитализированы три человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Речь идет о пациенте клинической больницы № 10 (ранее — медсанчать НПЗ) и двух сотрудниках больницы, который контактировали с пациентом. По данным источника, исследование в Ярославле показало наличие у них коронавируса.

Для подтверждения диагноза необходимо заключение лаборатории в Новосибирске. У ИА REGNUM нет информации о результатах этого исследования.

В департаменте здравоохранения Ярославской области отказались как-либо комментировать эту информацию, пояснив, что «больных с коронавирусной инфекцией в Ярославской области нет». За разъяснениями по конкретной ситуации в департаменте посоветовали обратиться в региональное управление Роспотребнадзора. Как сообщили в департаменте, врачи не могут знать результаты «промежуточного теста», который делается в Ярославле.

Руководитель управления Александр Звягин не стал отвечать на вопросы корреспондента ИА REGNUM, сославшись на занятость.

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