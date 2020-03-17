Санкт-Петербург, , 15:51 — REGNUM Массовое ДТП с участием трёх легковых авто и грузовика на трассе «Кола» в Ленобласти образовало многокилометровую пробку, на месте работают спецслужбы. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

ДТП произошло на 59-м км федеральной автодороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия. По предварительным данным, около 14:45 вторника, 17 марта на 59-м км автодороги Р-21 в Кировском районе Ленинградской области столкнулись три легковых и одно грузовое автомобили.

В настоящее время на месте находятся представители МЧС, скорая помощь, ГИБДД, сотрудники эксплуатирующей дорогу подрядной организации. Из-за ДТП движение транспорта организовано в реверсивном режиме.

«Образовался автомобильный затор протяженностью около 5 км в оба направления», — уточняют в ведомстве.

Информация о количестве пострадавших уточняется. Как уточняют в Упрдоре, претензии к дорожным службам по факту произошедшего нет.