Женева, Швейцария, , 15:55 — REGNUM Два случая заражения коронавирусом подтвердились среди сотрудников штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве. Об этом заявил 17 марта на брифинге официальный представитель организации Кристиан Линдмайер.

Он отметил, что симптомы вызываемого коронавирусом заболевания подтвердились у двух человек 12 и 13 марта. Заболевшие самоизолировались дома. Их коллеги в офисе прошли обследование и ожидают результатов.

Весь персонал штаб-квартиры ВОЗ переведен на удалённую работу, напомнил Линдмайер.

Как сообщало ИА REGNUM, в Швейцарии по данным на 17 марта заразились 2354 человека. Скончался 21 человек, четверо выздоровели.

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