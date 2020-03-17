Курган, , 15:37 — REGNUM Бывший заместитель губернатора Курганской области Роман Ванюков сообщил на суде 17 марта, что получал деньги не в качестве «откатов», а за информацию. В Курганском областном суде 17 марта состоялся допрос высокопоставленного чиновника, сообщает Znak.com.

Роман Ванюков был арестован по обвинению во взятках. Фигурантом дела является и бизнесмен Олег П., который обвиняется в посредничестве в получении «откатов» с госконтрактов.

Бывший замгубернатора заявил суду, что с Олегом П. он познакомился в июле 2017 году как с соседом по дому. И лишь предоставлял ему информацию о поступлении и движении средств на ремонт и строительство дорог. За что и получал денежное вознаграждение от предпринимателя.

«За всё время сотрудничества с П. я получил от него денежные средства на общую сумму около 1 млн 600 тыс. рублей», — заявил на суде Роман Ванюков.

Про «откаты», которые через посредника платились предпринимателями за госзаказы, Ванюков якобы ничего не знал. Причём сами бизнесмены на суде заявляют, что деньги они платили непосредственно Олегу П.

Следующее заседание состоится 23 марта, сообщает издание.

Напомним, по версии следствия, Роман Ванюков в 2018 году будучи заместителем губернатора Курганской области курировал деятельность ГКУ «Курганавтодор», которое заключает госконтракты на строительство и ремонт зауральских дорог с коммерческим организациями. И якобы он определял размер так называемого «отката», и через посредника доводил до сведения подрядчиков сумму взятки. Как правило, сумма «отката» составляла 3−10% от суммы госконтракта. Следствие полагает, что общая сумма взяток, переданных Ванюкову от подрядчиков, превысила 5 млн рублей.

Бывший замгубернатора обвиняется по ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ через посредника взятки в крупном размере»).

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