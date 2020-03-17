Екатеринбург, 17 марта 2020, 15:31 — REGNUM В Екатеринбурге обвиняемый в незаконном хранении наркотиков программист Александр Литреев покинет СИЗО. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Мера пресечения определена до 22 апреля. В это время обвиняемому запрещено использовать интернет, отправлять и получать почтовые сообщения, а также контактировать со свидетелями по уголовному делу.
Отметим, что следствие ходатайствовало о продлении срока содержания под стражей в СИЗО, но суд отклонил ходатайство. Постановление может быть обжаловано в установленные законом сроки.
Как сообщало ИА REGNUM, Александра Литреева задержали 22 февраля в Екатеринбурге. Его заподозрили в незаконном обороте наркотиков. Впоследствии ему предъявили обвинение, а суд избрал меру пресечения — содержание в СИЗО.
Отметим, что Александр Литреев известен тем, что разрабатывал приложение для участников массовых протестных мероприятий.
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