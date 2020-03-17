Екатеринбург, , 15:31 — REGNUM В Екатеринбурге обвиняемый в незаконном хранении наркотиков программист Александр Литреев покинет СИЗО. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Ленинский районный суд Екатеринбурга изменил меру пресечения Александру Литрееву, обвиняемому по ч. 1 ст. 228 УК РФ, с содержания под стражей на домашний арест», — уточнили в пресс-службе.

Мера пресечения определена до 22 апреля. В это время обвиняемому запрещено использовать интернет, отправлять и получать почтовые сообщения, а также контактировать со свидетелями по уголовному делу.

Отметим, что следствие ходатайствовало о продлении срока содержания под стражей в СИЗО, но суд отклонил ходатайство. Постановление может быть обжаловано в установленные законом сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, Александра Литреева задержали 22 февраля в Екатеринбурге. Его заподозрили в незаконном обороте наркотиков. Впоследствии ему предъявили обвинение, а суд избрал меру пресечения — содержание в СИЗО.

Отметим, что Александр Литреев известен тем, что разрабатывал приложение для участников массовых протестных мероприятий.

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