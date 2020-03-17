Самара, , 15:13 — REGNUM Автобус «ЛиАЗ» сбил 19-летнего мужчину на Московском шоссе в Самаре. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба городского ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, ДТП произошло днем 16 марта.

Автобус «ЛиАЗ», за рулем которого находился водитель 1977 года рождения, ехал по Московскому шоссе. Около дома № 15 «б» он сбил 19-летнего пешехода, который вышел с тротуара на проезжую часть.

В результате аварии пешеход был госпитализирован.

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