Киев, , 15:19 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали группу лиц, подозреваемых в вооружённом нападении на предпринимателей, сообщил 17 марта ресурс «Киев оперативный».

Потерпевшие рассказали, что в течение недели они скупили 100 тыс. медицинских масок, а затем решили их продать.

«Во время встречи с покупателями и перегрузки товара в их авто, на место происшествия подъехал автомобиль, из которого выбежала группа мужчин в спецодежде с предметами, похожими на пистолеты. Представившись сотрудниками СБУ и угрожая, вероятно, оружием, мужчины положили потерпевших на землю, догрузили товар и без каких-либо объяснений разъехались в разные направления», — рассказали в ведомстве.

Полицейские установили трёх вероятных участников нападения. Задержаны жители Киева и Киевской области в возрасте от 26 до 42 лет, которые не имеют никакого отношения к украинским спецслужбам. По данным правоохранителей, они могли завладеть дефицитным товаром, чтобы продать его самостоятельно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинской таможни Максим Нефёдов рассказал, что контрабанда медицинских масок опередила по популярности контрабанду сигарет.

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