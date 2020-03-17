Луганск, , 14:51 — REGNUM Два украинских силовика из 93-й бригады ВСУ получили ранения при попытке установить взрывное устройство на беспилотный летательный аппарат, сообщил 17 марта во время брифинга начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

«16 марта двое военнослужащих бригады получили ранения различной степени тяжести в результате нарушения требований безопасности при обращении со взрывчатыми веществами и детонации самодельного взрывного устройства при установке на беспилотный летательный аппарат», — рассказал он.

Осадчий отметил, что командование бригады представило ранения силовиков как полученные в результате обстрелов.

Как ранее рассказал представитель Народной милиции ЛНР, три боевика ВСУ 46-й бригады, находясь в нетрезвом состоянии, сбили опору линии электропередачи, оставив без света тридцать абонентов.

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